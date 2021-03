Vaccino Covid, le Regioni dovranno vaccinare anche chi ci abita per lavoro (Di martedì 30 marzo 2021) Con un'ordinanza firmata nelle scorse ore il commissario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo ha disposto che ogni Regione o Provincia autonoma "dovrà procedere alla vaccinazione non solo della popolazione residente ma anche di quella domiciliata nel territorio regionale per motivi di lavoro, di assistenza familiare o per qualunque altro giustificato e comprovato motivo che imponga una presenza continuativa nella Regione o Provincia autonoma". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 30 marzo 2021) Con un'ordinanza firmata nelle scorse ore il commissario per l'emergenza, Francesco Paolo Figliuolo ha disposto che ogni Regione o Provincia autonoma "dovrà procedere alla vaccinazione non solo della popolazione residente madi quella domiciliata nel territorio regionale per motivi di, di assistenza familiare o per qualunque altro giustificato e comprovato motivo che imponga una presenza continuativa nella Regione o Provincia autonoma". L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Usa, Cdc: 'Spaventati dal balzo dei contagi, prevenire quarta ondata'. Biden ai governatori: 'Rispristinate l'obbligo delle mascherine' ...Bianca è che 'entro il 19 aprile ameno il 90% degli adulti statunitensi potrà accedere al vaccino e ... Vedi Anche Vaccini Covid, Figliuolo: 'Ad aprile in arrivo 8 milioni di dosi di cui 400mila Johnson&...

AstraZeneca cambia nome in "Vaxzevria" 16.47 AstraZeneca cambia nome in "Vaxzevria" Il vaccino anti - Covid di AstraZeneca ha cambiato il nome, in "Vaxzevria". Il cambio di denominazione è stato approvato dall'Ema il 25 marzo a seguito di una richiesta da parte del gruppo farmaceutico ...

Vaccino Covid, la previsione di Rasi: "Protegge per 2 anni" Adnkronos Covid in Campania: bollettino vaccinazioni aggiornato al 30 marzo L'Unità di Crisi regionale ha diffuso i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 12 del 30 marzo 2021. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 571.617 cittadini. Di ques ...

Vaccinava contro il vaiolo, torna per battere il Covid Il medico in pensione Giovanni Dell’Orto fa il volontario nel centro CarraraFiere: «Andavo nelle scuole a immunizzare i bambini, spero di vincere come allora» ...

