Vaccino Covid, la previsione di Rasi: “Protegge per 2 anni” (Di martedì 30 marzo 2021) “Non ho mai fatto previsioni, ma da immunologo azzardo l’unica, che spero di non sbagliare: secondo me” l’immunità conferita dai vaccini anti-Covid “dura un paio d’anni. Ma sono l’unico a dirlo, quindi spero di non pentirmi”. Lo dichiara ad ‘Agorà’ su Rai3 Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco Ema e docente di microbiologia all’università di Roma Tor Vergata. “La differenza tra vaccini non è nota”, sottolinea comunque l’esperto, precisando che sulle stime relative alla durata dello ‘scudo vaccinale’ si prosegue di mese in mese: “Ad aprile dell’anno scorso abbiamo avuto i primi vaccinati” negli studi clinici, ricorda Rasi, e ora “siamo arrivati a un anno. Ogni mese ne aggiungiamo uno e speriamo di continuare così”. “C’è un primo dato molto importante” sulla capacità dei vaccini ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 marzo 2021) “Non ho mai fatto previsioni, ma da immunologo azzardo l’unica, che spero di non sbagliare: secondo me” l’immunità conferita dai vaccini anti-“dura un paio d’. Ma sono l’unico a dirlo, quindi spero di non pentirmi”. Lo dichiara ad ‘Agorà’ su Rai3 Guido, ex direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco Ema e docente di microbiologia all’università di Roma Tor Vergata. “La differenza tra vaccini non è nota”, sottolinea comunque l’esperto, precisando che sulle stime relative alla durata dello ‘scudo vaccinale’ si prosegue di mese in mese: “Ad aprile dell’anno scorso abbiamo avuto i primi vaccinati” negli studi clinici, ricorda, e ora “siamo arrivati a un anno. Ogni mese ne aggiungiamo uno e speriamo di continuare così”. “C’è un primo dato molto importante” sulla capacità dei vaccini ...

