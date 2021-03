Vaccino Covid in farmacia: chi potrà farlo, quando e come funzionerà (Di martedì 30 marzo 2021) Il via libera di cui si parlava ormai da giorni è ufficialmente arrivato: presto, molto presto il Vaccino contro il Covid potrà essere somministrato anche in farmacia, in seguito all'accordo raggiunto tra il governo, le Regioni, le Province autonome, Federfarma e Assofarm. La Liguria e il Lazio sono già pronti a fare da apripista, mentre il resto d'Italia potrebbe iniziare tra un paio di settimane o poco più. Attualmente, come riporta anche La Repubblica, sono 19 mila le farmacie italiane che potrebbero essere potenzialmente coinvolte, all'interno delle quali lavorano circa 70 mila operatori. A effettuare l'iniezione, presumibilmente a partire dalla metà di aprile (in corrispondenza con l'approdo in Italia delle prime dosi del Vaccino Johnson & Johnson) saranno gli stessi ... Leggi su gqitalia (Di martedì 30 marzo 2021) Il via libera di cui si parlava ormai da giorni è ufficialmente arrivato: presto, molto presto ilcontro ilessere somministrato anche in, in seguito all'accordo raggiunto tra il governo, le Regioni, le Province autonome, Federfarma e Assofarm. La Liguria e il Lazio sono già pronti a fare da apripista, mentre il resto d'Italia potrebbe iniziare tra un paio di settimane o poco più. Attualmente,riporta anche La Repubblica, sono 19 mila le farmacie italiane che potrebbero essere potenzialmente coinvolte, all'interno delle quali lavorano circa 70 mila operatori. A effettuare l'iniezione, presumibilmente a partire dalla metà di aprile (in corrispondenza con l'approdo in Italia delle prime dosi delJohnson & Johnson) saranno gli stessi ...

