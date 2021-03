Vaccino Covid, Curcio: “Dosi rimanenti a fine giornata? Regole per darle a chi spettano” (Di martedì 30 marzo 2021) Sul tema dei vaccini che restano a fine giornata, è necessaria una omogeneizzazione, "ne parlerò al commissario Figliuolo". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 30 marzo 2021) Sul tema dei vaccini che restano a, è necessaria una omogeneizzazione, "ne parlerò al commissario Figliuolo". L'articolo .

Advertising

lucianonobili : Nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna si sono registrati zero morti per #Covid Zero. Un numero che vorremmo ascoltar… - Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un protocollo con Regioni e farmacisti per far partire in sicu… - antoguerrera : Cioè, fatemi capire, l'Italia ha firmato un accordo con le farmacie per la somministrazione del vaccino Covid solo oggi, 29 marzo? - matuufasan : RT @eurodisgusto: -Un medico vaccinato può trasmettere il #COVID -un medico NON vaccinato può trasmettere il #COVID quindi perché imporre… - LPincia : RT @FmMosca: VACCINI Proprio perché questo 'vaccino non vaccino' è nella fase sperimentale, non sarebbe il caso di evitare INIEZIONI DI MAS… -