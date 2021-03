Vaccino AstraZeneca, in Germania solo a over 60 (Di martedì 30 marzo 2021) Il Vaccino AstraZeneca in Germania solo per gli over 60. E’ la decisione del ministro della Salute tedesco e dei ministri della Salute di ogni Land. Come riferisce la Dpa, il provvedimento entra in vigore domani. I soggetti di età inferiore a 60 anni potranno ricevere il Vaccino solo “a discrezione dei medici e dopo un’analisi individuale del rischio”. Secondo il documento della commissione permanente tedesca per il Vaccino, la decisioni di raccomandare AstraZeneca solo alle persone oltre i 60 anni di età è stata presa “sulla base dei dati attualmente disponibili dei rari, ma molto gravi, effetti collaterali collegati a trombosi”. La commissione ha detto che comunicherà successivamente che cosa dovranno fare gli ... Leggi su italiasera (Di martedì 30 marzo 2021) Ilinper gli60. E’ la decisione del ministro della Salute tedesco e dei ministri della Salute di ogni Land. Come riferisce la Dpa, il provvedimento entra in vigore domani. I soggetti di età inferiore a 60 anni potranno ricevere il“a discrezione dei medici e dopo un’analisi individuale del rischio”. Secondo il documento della commissione permanente tedesca per il, la decisioni di raccomandarealle persone oltre i 60 anni di età è stata presa “sulla base dei dati attualmente disponibili dei rari, ma molto gravi, effetti collaterali collegati a trombosi”. La commissione ha detto che comunicherà successivamente che cosa dovranno fare gli ...

