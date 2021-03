Vaccino anti-Covid over 70: quando si inizia (Di martedì 30 marzo 2021) La campagna di vaccinazione in Italia prosegue e l’obiettivo delle 500mila dosi al giorno non sembra più così lontano, come ha detto lo stesso premier Draghi durante il vertice con le Regioni. Dopo gli over 80, il personale sanitario, gli ospiti e i dipendenti delle Rsa e i soggetti vulnerabili, tocca ora agli over 70 ricevere il Vaccino e si spera che la campagna possa subire un’accelerata grazie alla possibilità di effettuare la vaccinazione anche nelle farmacie. In molte regioni, quelle che procedono a un ritmo più sostenuto, è già attiva la modalità di prenotazione, anche se per avere un’idea più precisa delle tempistiche molto dipenderà dalla disponibilità di dosi: per questa fascia d’età, quella dai 70 ai 79, è destinato infatti il Vaccino AstraZeneca che proprio pochi giorni fa aveva annunciato tagli alla ... Leggi su dilei (Di martedì 30 marzo 2021) La campagna di vaccinazione in Italia prosegue e l’obiettivo delle 500mila dosi al giorno non sembra più così lontano, come ha detto lo stesso premier Draghi durante il vertice con le Regioni. Dopo gli80, il personale sanitario, gli ospiti e i dipendenti delle Rsa e i soggetti vulnerabili, tocca ora agli70 ricevere ile si spera che la campagna possa subire un’accelerata grazie alla possibilità di effettuare la vaccinazione anche nelle farmacie. In molte regioni, quelle che procedono a un ritmo più sostenuto, è già attiva la modalità di prenotazione, anche se per avere un’idea più precisa delle tempistiche molto dipenderà dalla disponibilità di dosi: per questa fascia d’età, quella dai 70 ai 79, è destinato infatti ilAstraZeneca che proprio pochi giorni fa aveva annunciato tagli alla ...

