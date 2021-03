Vaccini, superati i 3 milioni di immunizzati in Italia. Figliuolo: "Anche biologi e ostetriche per le somministrazioni" (Di martedì 30 marzo 2021) Il commissario all'emergenza: "Punti vaccinali cresciuti del 30% in un mese. Ad aprile assicurate 8 milioni di dosi". Ma le Regioni denunciano: "Ritardi perché mancano i sieri" Leggi su repubblica (Di martedì 30 marzo 2021) Il commissario all'emergenza: "Punti vaccinali cresciuti del 30% in un mese. Ad aprile assicurate 8di dosi". Ma le Regioni denunciano: "Ritardi perché mancano i sieri"

Advertising

SimoneCerroni1 : RT @classcnbc: #ITALIA, SUPERATI I 10 MLN DI VACCINI Più di 10 milioni di somministrazioni di #vaccino per la prevenzione delle infezioni… - classcnbc : #ITALIA, SUPERATI I 10 MLN DI VACCINI Più di 10 milioni di somministrazioni di #vaccino per la prevenzione delle… - realRenzoMarcos : Vaccini, superati i 10 milioni di somministrazioni. Veneto lancia l'allarme: 'Più dosi o la campagna vaccinale si f… - Marcotekas : @myrtamerlino @grotondi Noi siamo indietro perché ci siamo affidati alle contrattazioni dell’Europa per acquisti va… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Vaccini, superati i 3 milioni di immunizzati in Italia. Figliuolo: 'A marzo c'è stato cambio di passo' -