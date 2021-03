Vaccini: Regioni somministreranno a chi risiede per lavoro (Di martedì 30 marzo 2021) Ogni Regione dovrà vaccinare non solo la popolazione residente ma anche chi vive in quel territorio per motivi di lavoro . E' quanto prevede un'ordinanza firmata dal commissario per l'emergenza Francesco... Leggi su feedpress.me (Di martedì 30 marzo 2021) Ogni Regione dovrà vaccinare non solo la popolazione residente ma anche chi vive in quel territorio per motivi di. E' quanto prevede un'ordinanza firmata dal commissario per l'emergenza Francesco...

