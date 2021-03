Vaccini | prenotazioni da maggio per i giovani Lamorgese | «L' estate sarà sicura»

(Di mercoledì 31 marzo 2021)la seconda Pasqua in semi-lockdown per gli italiani, con la curva del contagio che non molla e l?orizzonte di una immunità di gregge ancora lontano. La ministra...

Maxdero : CURIOSITA' REGIONALI ARIA FRITTA, SI'! @Bertolaso_Guido conosceva solo l'aria fritta, prima della sua nomina a con… - LegaSalvini : COVID TOSCANA: PRENOTAZIONI VACCINI, ASSALTO FINO ALL’ALBA. SISTEMA KO ANCHE PER UN GUASTO - Maxdero : Improvvisazione nelle scelte, caos nella gestione. Ecco il “#ModelloLombardia” voluto da #Fontana-Moratti-Bertolaso… - infoitinterno : Caos vaccini in Calabria, i chiarimenti di Longo su categorie fragili e prenotazioni - infoitinterno : 'Trentamila prenotazioni di vaccini entro fine settimana' -

Intanto istanno arrivando e le vaccinazioni proseguono, e questa è una notizia importante'. in queste ore stanno per partire le chiamate per rispondere allee confermare le ..., dopo la Fiera le farmacie: chi aderisce Dopo l'hub della Fiera, dunque, la Liguria oggi ... Letramite farmacia, partite proprio lunedì, sono state più di duemila, numeri che a ...Settantenni già coperti dalla prima dose e tantissimi over 80 ancora al palo. Ieri il faccia a faccia tra direzione aziendale e sindacati ...L’arrivo di dosi attese in Romagna per ieri è stato posticipato al 4 aprile. Intanto la Regione annuncia il via dal 12 per le prenotazioni dai 70 ai 74 anni ...