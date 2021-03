Vaccini Lombardia, l’ultima promessa della Moratti: “Inviati sms agli over 80 in attesa”. Ma gli anziani raccontano: “Mai ricevuto nulla” (Di martedì 30 marzo 2021) “Mio marito ha 89 anni, se va a far la spesa e prende il Covid? Sono pazzescamente angosciata. Per non mettere altra ansia a lui, sono uscita un attimo dalla stanza perché non mi senta parlare con lei”. Marcella Magliola quest’anno di anni ne compirà 66. Da settimane aspetta un sms da Regione Lombardia con l’appuntamento per la vaccinazione del marito, ma ancora non ha ricevuto nulla. Nemmeno oggi, nonostante dopo giorni e giorni di disagi per i cittadini over 80, proprio ieri la vicepresidente della Regione e assessora al Welfare Letizia Moratti abbia annunciato il completamento delle convocazioni via sms, con prima dose per tutti entro l’11 aprile: “Sono stati Inviati 115mila sms di appuntamento agli over 80 lombardi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) “Mio marito ha 89 anni, se va a far la spesa e prende il Covid? Sono pazzescamente angosciata. Per non mettere altra ansia a lui, sono uscita un attimo dalla stanza perché non mi senta parlare con lei”. Marcella Mola quest’anno di anni ne compirà 66. Da settimane aspetta un sms da Regionecon l’appuntamento per la vaccinazione del marito, ma ancora non ha. Nemmeno oggi, nonostante dopo giorni e giorni di disagi per i cittadini80, proprio ieri la vicepresidenteRegione e assessora al Welfare Letiziaabbia annunciato il completamento delle convocazioni via sms, con prima dose per tutti entro l’11 aprile: “Sono stati115mila sms di appuntamento80 lombardi ...

