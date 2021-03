Vaccini: iniziate le vaccinazioni in farmacia a Genova, prima in Italia (Di martedì 30 marzo 2021) iniziate a Genova le vaccinazioni in farmacia. La campagna vaccinale coinvolge al momento 52 farmacie e, a regime, potrà coinvolgere circa 400 persone al giorno della fascia d'età 70 - 79, ma non i ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 30 marzo 2021)lein. La campagna vaccinale coinvolge al momento 52 farmacie e, a regime, potrà coinvolgere circa 400 persone al giorno della fascia d'età 70 - 79, ma non i ...

Advertising

TgrRai : Iniziate a Genova le vaccinazioni in farmacia. 'Siamo i primi in Italia a somministrare vaccini in farmacia. Un ese… - iostoconme2 : Iniziate vaccinazioni over 70. Finalmente! #Toscana #vaccini - LaCarmelitana1 : Ma che problemi avete ??! Oggi sono iniziate le #vaccination massive con i miei #vaccini Domani vi mando un lotto… - OdinaLaNemesi : Sapete perché succedono queste casotti ? Perché iniziate a monte invece che a valle ovverosia dai medici di famigli… - Antonel90677147 : @neuroniliberi @BegottiDaniela @PoliticaPerJedi Le vaccinazioni sn iniziate a fine dicembre... A metà gennaio già c… -