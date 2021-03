Vaccini in Toscana, ritardo nelle consegne: saltano 19mila appuntamenti (Di martedì 30 marzo 2021) È quanto annuncia Giani. Saranno spostate le prenotazioni del 1° e del 2 aprile effettuate da cittadini nati fra il 1941 e il 1951. Il presidente: "Somministrazioni anche a mezzanotte" Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 30 marzo 2021) È quanto annuncia Giani. Saranno spostate le prenotazioni del 1° e del 2 aprile effettuate da cittadini nati fra il 1941 e il 1951. Il presidente: "Somministrazioni anche a mezzanotte"

Advertising

fattoquotidiano : IL PIANO VACCINI DELLE REGIONI Lo staff del governatore della Toscana Eugenio Giani ora dice che “entro il 25 apri… - matteosalvinimi : #Salvini: A stasera la Lombardia è prima in Italia per vaccini somministrati, con la prima dose già a metà degli ov… - LegaSalvini : VACCINI IN TOSCANA, LA NAZIONE: “RABBIA DEI SUPER FRAGILI: IN 65MILA RESTANO FUORI” - castelli_1977 : @borghi_claudio Ma almeno loro hanno i vaccini !!! ONOREVOLE mi sa spiegare visto che io non riesco a trovare risp… - Nicola01915145 : RT @Soppressatira: Toscana penultima per dosi di vaccino somministrate agli over 80. Non sapevo Fontana governasse anche là. {@GiovyDean}… -