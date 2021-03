Vaccini in Lombardia, Fontana e Moratti non si presentano in Aula: le opposizioni protestano e interrompono i lavori – Video (Di martedì 30 marzo 2021) Protesta delle opposizioni nel Consiglio regionale della Lombardia a causa della mancata presenza in Aula sia del presidente Attilio Fontana che della vicepresidente Letizia Moratti (assenti per motivi istituzionali), a riferire a proposito dell’azzeramento di Aria Spa. La consigliera dei Lombardi Civici Europeisti, Elisabetta Strada, a nome di tutte le opposizioni, ha invece criticato le parole dell’assessore Moratti, che ieri aveva comunicato l’avvenuta prenotazione di tutti gli over 80 lombardi. “Da ieri ho ricevuto almeno 300 telefonate di cittadini over 80 che non sono ancora stati richiamati e ai quali non è stata fissato l’appuntamento – ha spiegato la Strada -. Per questo motivo, a nome delle opposizioni, ci mettiamo a disposizione come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Protesta dellenel Consiglio regionale dellaa causa della mancata presenza insia del presidente Attilioche della vicepresidente Letizia(assenti per motivi istituzionali), a riferire a proposito dell’azzeramento di Aria Spa. La consigliera dei Lombardi Civici Europeisti, Elisabetta Strada, a nome di tutte le, ha invece criticato le parole dell’assessore, che ieri aveva comunicato l’avvenuta prenotazione di tutti gli over 80 lombardi. “Da ieri ho ricevuto almeno 300 telefonate di cittadini over 80 che non sono ancora stati richiamati e ai quali non è stata fissato l’appuntamento – ha spiegato la Strada -. Per questo motivo, a nome delle, ci mettiamo a disposizione come ...

