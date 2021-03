Vaccini in farmacia a Roma e nel Lazio, dove farli e come prenotarsi: tutti i dettagli (Di martedì 30 marzo 2021) La campagna di vaccinazione nel Lazio prosegue senza sosta e ora i Vaccini contro il Covid-19 verranno somministrati anche nelle farmacie, oltre che negli hub e centri predisposti. Obiettivo iniziale della Regione: fare 20.000 Vaccini al giorno. Leggi anche: Il Lazio torna arancione con dati peggiori di quando entrava in zona rossa: oggi il ‘record’ di malati gravi Sono 1.500 le farmacie del Lazio che hanno già aderito a questa iniziativa: per registrarsi, non appena verrà dato il via libera, sarà necessario accedere alla piattaforma regionale, inserire il codice fiscale e scegliere la farmacia più vicina. “L’incontro avvenuto oggi pomeriggio (ieri, ndr) in Regione con Federfarma e l’Associazione delle Farmacie comunali è stato molto positivo. Siamo pronti, i cittadini potranno a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 marzo 2021) La campagna di vaccinazione nelprosegue senza sosta e ora icontro il Covid-19 verranno somministrati anche nelle farmacie, oltre che negli hub e centri predisposti. Obiettivo iniziale della Regione: fare 20.000al giorno. Leggi anche: Iltorna arancione con dati peggiori di quando entrava in zona rossa: oggi il ‘record’ di malati gravi Sono 1.500 le farmacie delche hanno già aderito a questa iniziativa: per registrarsi, non appena verrà dato il via libera, sarà necessario accedere alla piattaforma regionale, inserire il codice fiscale e scegliere lapiù vicina. “L’incontro avvenuto oggi pomeriggio (ieri, ndr) in Regione con Federfarma e l’Associazione delle Farmacie comunali è stato molto positivo. Siamo pronti, i cittadini potranno a ...

