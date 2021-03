Vaccini, Figliuolo: «Obiettivo 80% immunizzati entro settembre. Allargare a categorie? Occhio a nepotismo» (Di martedì 30 marzo 2021) Sui Vaccini l'Obiettivo è «conseguire la vaccinazione dell'80% della popolazione entro il 30 settembre di questo anno, dando subito priorità alle persone più... Leggi su ilmattino (Di martedì 30 marzo 2021) Suil'è «conseguire la vaccinazione dell'80% della popolazioneil 30di questo anno, dando subito priorità alle persone più...

Advertising

CalabriaTw : #Figliuolo accoglie le indicazioni di @forza_italia nello sviluppo del piano #vaccini. Bene il coinvolgimento della… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | Superati i 3 milioni di vaccinati con la seconda dose. L'audizione in Parlamento del commissario per l'e… - fattoquotidiano : Vaccini Covid, l’audizione del commissario Figliuolo al Senato: segui la diretta tv - maxschiavini : Mentre la Toscana è perfetta vero? E questi sarebbero giornalisti? Retroscena TPI – In Lombardia il piano vaccini è… - infoitsport : Vaccini, Cirio in missione a Roma: “Chiederò a Figliuolo più fiale e meno fogli” -