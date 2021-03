Vaccini Covid, l’Austria minaccia di bloccare 100 milioni di dosi Pfizer (Di martedì 30 marzo 2021) l’Austria minaccia il blocco di 100 milioni di dosi del vaccino Pfizer. Iv: “L’Ue non si pieghi a Kurz”. BRUXELLES (BELGIO) – Possibile nuovo braccio di ferro nell’Unione Europea. Secondo fonti diplomatiche di Bruxelles riportate dall’Ansa, l’Austria avrebbe minacciato il blocco di 100 milioni di dosi del vaccino Pfizer nel quarto trimestre. Il pugno duro del cancelliere Kurz scatterebbe in caso di una mancata consegna più massiccia di 10 milioni di dosi che dovrebbero arrivare tra aprile e giugno. La questione molto probabilmente arriverà sul tavolo del prossimo Consiglio Eurpeo. Danti (Iv): “L’Ue non si pieghi a Kurz” Massimo riserbo da Palazzo Chigi. Il premier Draghi ... Leggi su newsmondo (Di martedì 30 marzo 2021)il blocco di 100didel vaccino. Iv: “L’Ue non si pieghi a Kurz”. BRUXELLES (BELGIO) – Possibile nuovo braccio di ferro nell’Unione Europea. Secondo fonti diplomatiche di Bruxelles riportate dall’Ansa,avrebbeto il blocco di 100didel vaccinonel quarto trimestre. Il pugno duro del cancelliere Kurz scatterebbe in caso di una mancata consegna più massiccia di 10diche dovrebbero arrivare tra aprile e giugno. La questione molto probabilmente arriverà sul tavolo del prossimo Consiglio Eurpeo. Danti (Iv): “L’Ue non si pieghi a Kurz” Massimo riserbo da Palazzo Chigi. Il premier Draghi ...

