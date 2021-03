Vaccini Covid in farmacia, Anelli (FNOMeO) a iNews24: “A rischio la sicurezza dei pazienti” (Di martedì 30 marzo 2021) È molto critico Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurgi e Odontoiatri (FNOMCeO), in merito al protocollo firmato tra il Ministero della Salute, le regioni e i farmacisti, che consentirà a questi ultimi di somministrare i Vaccini. Spiega perché ai microfoni di iNews24. LEGGI ANCHE: Coronavirus, bollettino 30 marzo: 16.017 contagi L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 30 marzo 2021) È molto critico Filippo, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurgi e Odontoiatri (FNOMCeO), in merito al protocollo firmato tra il Ministero della Salute, le regioni e i farmacisti, che consentirà a questi ultimi di somministrare i. Spiega perché ai microfoni di. LEGGI ANCHE: Coronavirus, bollettino 30 marzo: 16.017 contagi L'articolo proviene da Inews.it.

