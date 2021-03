Vaccini covid fuori regione | dosi anche a chi ha il domicilio

(Di martedì 30 marzo 2021) Non soloantiai residenti: le regioni dovranno vaccinarei domiciliati nel loro territorio. È quanto ha disposto con un’ordinanza il commissario straordinario all’emergenza coronavirus Francesco Paolo Figliuolo. Nell’ambito del piano di attuazione strategico nazionale per i“ciascunao provincia autonoma proceda alla vaccinazione”, si legge, non solo dei residenti madelle persone domiciliate nel territorio regionale “per motivi di lavoro, assistenza familiare o per qualunque altro giustificato e comprovato motivo che imponga una presenza continuativa nellao provincia Autonoma”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

"Genova è la prima in Italia a somministrarein farmacia. Un esempio importante - ha detto ... Ieri il via libera alle vaccinazioni in farmacia Via libera alle vaccinazioni anti -nelle ...Il Royal Australian College of General Practitioners, l'associazione australiana dei medici di base, ha ribadito che il vaccino contro il coronavirus è gratuito in tutta l'Australia ma ha anche ...Il Russian Direct Investment Funde la Shenzhen Yuanxing Gene-tech, una delle aziende biotecnologiche leader in Cina, hanno stretto un accordo per ...