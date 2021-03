Vaccini Covid, Figliuolo: “Ad aprile in arrivo 8 milioni di dosi di cui 400mila Johnson&Johnson” – Video (Di martedì 30 marzo 2021) “Le previsioni circa le forniture di Vaccini per il mese di aprile confermano il trend attualmente in crescita, con oltre 8 milioni di dosi in arrivo, 400 mila delle quali del tipo Johnson&Johnson”. Lo ha annunciato il commissario straordinario all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, in audizione di fronte alle commissioni riunite Affari sociali e Igiene e Sanità di Camera e Senato. Figliuolo ha poi nuovamente assicurato che la terza settimana di aprile “a regime” saranno raggiunte le 500mila iniezioni al giorno, così da “ottenere l’immunità di gregge entro fine settembre”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) “Le previsioni circa le forniture diper il mese diconfermano il trend attualmente in crescita, con oltre 8diin, 400 mila delle quali del tipo Johnson&Johnson”. Lo ha annunciato il commissario straordinario all’emergenza, Francesco Paolo, in audizione di fronte alle commissioni riunite Affari sociali e Igiene e Sanità di Camera e Senato.ha poi nuovamente assicurato che la terza settimana di“a regime” saranno raggiunte le 500mila iniezioni al giorno, così da “ottenere l’immunità di gregge entro fine settembre”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

