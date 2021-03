Vaccini, AstraZeneca diventa Vaxzevria: cambiano il nome e il bugiardino (Di martedì 30 marzo 2021) Il vaccino anti - Covid di AstraZeneca ha cambiato il nome e diventa 'Vaxzevria' . La modifica è stata approvata dall'Ema il 25 marzo a seguito di una richiesta da parte del gruppo farmaceutico anglo -... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 30 marzo 2021) Il vaccino anti - Covid diha cambiato il' . La modifica è stata approvata dall'Ema il 25 marzo a seguito di una richiesta da parte del gruppo farmaceutico anglo -...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Land di Berlino interrompe le vaccinazioni con AstraZeneca per le donne sotto i 60 anni #ANSA - Open_gol : «Viva tutti i vaccini del mondo. Vaccinatevi perché così torneremo a divertirci di nuovo»: le parole di Venditti do… - MediasetTgcom24 : Vaccini, AstraZeneca diventa Vaxzevria: cambiano il nome e il bugiardino #AstraZeneca - Capobianco2005C : RT @GiovaQuez: Berlino stoppa i vaccini AstraZeneca per gli under 60 #COVID19 - galax64716705 : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, AstraZeneca diventa Vaxzevria: cambiano il nome e il bugiardino #AstraZeneca -