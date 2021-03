Vaccini, AstraZeneca diventa Vaxzevira: nuovo nome approvato dall’Ema (Di martedì 30 marzo 2021) Cambio di denominazione per il vaccino dell’azienda biofarmaceutica AstraZeneca. approvato lo scorso 25 marzo dall’Ema: “Vaxzevira” Continua a far discutere il vaccino AstraZeneca con un cambio di denominazione approvato dall’Ema. Il farmaco anti-Covid dell’azienda biofarmaceutica anglo-svedese, difatti, cambia nome diventando “Vaxzevira”. Come è segnato sul sito dell’agenzia del farmaco, il cambio di denominazione è stato L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 30 marzo 2021) Cambio di denominazione per il vaccino dell’azienda biofarmaceuticalo scorso 25 marzo: “” Continua a far discutere il vaccinocon un cambio di denominazione. Il farmaco anti-Covid dell’azienda biofarmaceutica anglo-svedese, difatti, cambiando “”. Come è segnato sul sito dell’agenzia del farmaco, il cambio di denominazione è stato L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Land di Berlino interrompe le vaccinazioni con AstraZeneca per le donne sotto i 60 anni #ANSA - MediasetTgcom24 : Vaccini, AstraZeneca diventa Vaxzevria: cambiano il nome e il bugiardino #AstraZeneca - fattoquotidiano : Travolto dal caos vaccini in Lombardia, colleziona gaffe. L’ultima: “Somministreremo AstraZeneca anche agli over 80… - Teresatherry0 : RT @strange_days_82: AstraZeneca, di fronte al clamoroso flop del suo vaccino, avrebbe dovuto ritirare i vaccini e chiedere scusa alle vitt… - KoenigLaurin : RT @25O319: Non fatevi incantare. Il problema non è astrazeneca. Gli altri vaccini sono egualmente pericolosi. -