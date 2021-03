Vaccini anti Covid, la ripartizione in Campania di oggi, 30 marzo 2021 (Di martedì 30 marzo 2021) Vaccini anti Covid, la ripartizione in Campania di oggi, 29 marzo 2021 29 marzo 2021 Si comunicano, nella tabella allegata, i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 12 del 30 marzo ... Leggi su avellinotoday (Di martedì 30 marzo 2021), laindi, 2929Si comunicano, nella tabella allegata, i dati delle vaccinazioni inaggiornati alle ore 12 del 30...

Agenzia_Ansa : L'azienda Johnson & Johnson inizierà le consegne del suo vaccino anti-Covid in Europa il 19 aprile. #ANSA - nzingaretti : Da venerdi nel Lazio vaccini anti #COVID19 anche di notte. Si comincia dall’hub dell’aeroporto di Fiumicino con un turno fino alle 24 - Agenzia_Ansa : La Casa Bianca sta valutando se revocare lo scudo di protezione dei vaccini anti-Covid prodotti in Usa, a difesa de… - AmegidAbd : Vaccini anti-Covid in farmacia: ecco dove, come, quando e chi potrà farli - VincenzoSaulino : @PiramideRossa Unici a concedere i loro vaccini anti Covid gratuitamente a tutti nessuno escluso -