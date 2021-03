Vaccini anti Covid in farmacia: come funziona e chi può farlo (Di martedì 30 marzo 2021) Da oggi 30 marzo il vaccino anti Covid potrà essere a somministrato anche in farmacia ma solo alcune categorie di persone potranno beneficiarne. Il ministro della Salute Roberto Speranza, infatti, ha firmato il protocollo con Regioni e farmacisti “per far partire in sicurezza le vaccinazioni” anche in queste strutture specificando però che solo alcuni soggetti potranno recarsi in farmacia per essere vaccinati. Per altri l’iter rimane quello in vigore fino ad oggi (tramite Usl o medico di famiglia). Secondo il protocollo, l’adesione dei farmacisti è su base volontaria e prima dovranno seguire un corso di abilitazione organizzato dall’Istituto Superiore della Sanità. In farmacia si potranno vaccinare tutti tranne i soggetti a estrema vulnerabilità o chi ha avuto in passato reazioni allergiche gravi. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 30 marzo 2021) Da oggi 30 marzo il vaccinopotrà essere a somministrato anche inma solo alcune categorie di persone potranno beneficiarne. Il ministro della Salute Roberto Speranza, infatti, ha firmato il protocollo con Regioni e farmacisti “per far partire in sicurezza le vaccinazioni” anche in queste strutture specificando però che solo alcuni soggetti potranno recarsi inper essere vaccinati. Per altri l’iter rimane quello in vigore fino ad oggi (tramite Usl o medico di famiglia). Secondo il protocollo, l’adesione dei farmacisti è su base volontaria e prima dovranno seguire un corso di abilitazione organizzato dall’Istituto Superiore della Sanità. Insi potranno vaccinare tutti tranne i soggetti a estrema vulnerabilità o chi ha avuto in passato reazioni allergiche gravi. ...

