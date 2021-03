Vaccini anti-covid in farmacia | come funziona | chi può farlo e a che condizioni

(Di martedì 30 marzo 2021) Iarrivano in. Via libera alle somministrazionianche da parte dei farmacisti che, aderendo all’iniziativa, daranno così un forte contributo al raggiungimento dell’obiettivo di ottenere al più presto una copertura vaccinale adeguata. Leggi anche › Vaccino contro il: si inizia a testarlo sui bambini › Il primo vaccinoin pillole? È pronto per i test sull’uomo Via libera aiin. (Getty Images)inavverrà la somministrazione I ...

Advertising

LegaSalvini : FIGLIUOLO CONFERMA L’ARRIVO DI 3 MILIONI DI DOSI DI VACCINI ANTI COVID - Agenzia_Ansa : L'azienda Johnson & Johnson inizierà le consegne del suo vaccino anti-Covid in Europa il 19 aprile. #ANSA - nzingaretti : Da venerdi nel Lazio vaccini anti #COVID19 anche di notte. Si comincia dall’hub dell’aeroporto di Fiumicino con un turno fino alle 24 - GUnimore : Governo Italiano - Report Vaccini Anti Covid-19 - infoitinterno : Piano vaccini anti Covid in Lombardia, somministrate 1.536.866 dosi: i dati di martedì 30 marzo -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini anti

... i numeri Ad oggi sono 30 milioni i britannici che hanno ricevuto una prima dose di vaccino- ... Londra ha beneficiato di un vantaggio dovuto al fatto di poter disporre di piùrispetto all'...... Assofarm, Governo, Regioni e Province Autonome , per la somministrazione dei- Covid in farmacia da parte del farmacista. Lo schema dell'accordo - spiega una nota " definisce gli ...Tre punti chiave nelle parole del presidente del Consiglio, Mario Draghi, che ieri durante l’incontro con le Regioni sul piano vaccini anti Covid ha rimarcato come occorra ridare speranza al Paese.Il presidente del consiglio mario Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti-Covid nell'hub della stazione Termini, a Roma, come previsto dal ...