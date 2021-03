Vaccini, a Napoli apre il nuovo hub a Capodimonte (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Da giovedì 1 aprile l’ASL Napoli 1 Centro aprirà il nuovo Centro Vaccinale nella Fagianeria nel Real Bosco di Capodimonte, struttura nella quale sarà possibile inoculare sino a 1.200 dosi al giorno in 7 box vaccinali. Uno sforzo ulteriore, afferma l’Asl in una nota, che permette di raggiungere la capacità di somministrare 8.000 dosi al giorno nella sola ASL Napoli 1 centro, nel rispetto delle categorie e fasce d’età individuate dal piano vaccinale della Regione Campania. Al Centro Vaccinale allestito nel Real Bosco di Capodimonte saranno chiamati subito i care-giver e poi i cittadini per fasce d’età, prediligendo i residenti nei quartieri limitrofi. Oltre alla segnaletica, che condurrà i cittadini sino alla Fagianeria, saranno messe a disposizione ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Da giovedì 1 aprile l’ASL1 Centro aprirà ilCentro Vaccinale nella Fagianeria nel Real Bosco di, struttura nella quale sarà possibile inoculare sino a 1.200 dosi al giorno in 7 box vaccinali. Uno sforzo ulteriore, afferma l’Asl in una nota, che permette di raggiungere la capacità di somministrare 8.000 dosi al giorno nella sola ASL1 centro, nel rispetto delle categorie e fasce d’età individuate dal piano vaccinale della Regione Campania. Al Centro Vaccinale allestito nel Real Bosco disaranno chiamati subito i care-giver e poi i cittadini per fasce d’età, prediligendo i residenti nei quartieri limitrofi. Oltre alla segnaletica, che condurrà i cittadini sino alla Fagianeria, saranno messe a disposizione ...

Advertising

demartin : Splendida lettera a @Mezzorainpiu di un professore di Napoli in merito alla vergognosa polemica sui vaccini al pers… - MediasetTgcom24 : Vaccini, a Napoli 6 sanitari su 10 non si presentano a convocazione #vaccini - anteprima24 : ** Vaccini, a #Napoli apre il nuovo hub a Capodimonte ** - Napolikeit : Vaccino Johnson and Johnson in Italia: a metà aprile arrivano le dosi #napoli #covid #Vaccini - phisaz : RT @demartin: Splendida lettera a @Mezzorainpiu di un professore di Napoli in merito alla vergognosa polemica sui vaccini al personale univ… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Napoli Ufficiale, Inter: i nerazzurri svelano il loro nuovo logo ... stagione finita per Kumbulla Napoli, senza l'offerta di una big Koulibaly potrebbe restare ancora in azzurro CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Vaccini: in Lombardia superato 1,5 mln di ...

Napoli, nuovo hub vaccinale nella Fagianeria di Capodimonte: sala d'attesa con i quadri In totale quindi la capacità di somministrare dei vaccini da parte della sola ASL Napoli 1 centro è pari a 8.000 dosi al giorno. Al Centro Vaccinale allestito nel Real Bosco di Capodimonte saranno ...

Napoli, prosegue la campagna di vaccinazione: ecco gli hub in funzione La Repubblica Vaccini, a Napoli apre il nuovo hub a Capodimonte Napoli – Da giovedì 1 aprile l’ASL Napoli 1 Centro aprirà il nuovo Centro Vaccinale nella Fagianeria nel Real Bosco di Capodimonte, struttura nella quale sarà possibile inoculare sino a 1.200 dosi al ...

Vaccini: Campania, su Sputnik no motivi per tornare indietro Sulla fornitura di vaccini Sputnik alla Campania "non c'è nessun motivo per tornare indietro, qualcuno dovrebbe dire che questa nostra attività viola qualcosa. (ANSA) ...

... stagione finita per Kumbulla, senza l'offerta di una big Koulibaly potrebbe restare ancora in azzurro CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB: in Lombardia superato 1,5 mln di ...In totale quindi la capacità di somministrare deida parte della sola ASL1 centro è pari a 8.000 dosi al giorno. Al Centro Vaccinale allestito nel Real Bosco di Capodimonte saranno ...Napoli – Da giovedì 1 aprile l’ASL Napoli 1 Centro aprirà il nuovo Centro Vaccinale nella Fagianeria nel Real Bosco di Capodimonte, struttura nella quale sarà possibile inoculare sino a 1.200 dosi al ...Sulla fornitura di vaccini Sputnik alla Campania "non c'è nessun motivo per tornare indietro, qualcuno dovrebbe dire che questa nostra attività viola qualcosa. (ANSA) ...