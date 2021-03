Vaccinazioni Lazio, partono le prenotazioni per la fascia di età 67 e 66 (nati 1954 e 1955): ecco come fare e da quando (Di martedì 30 marzo 2021) Hub ad hoc, centri vaccinali, ospedali, a breve anche farmacie. La campagna di vaccinazione nel Lazio prosegue senza sosta, al punto che nella Regione si è raggiunta quota un milione di somministrazioni di vaccini contro il Covid-19. Dopo gli over 70, da giovedì 1 aprile nel Lazio partiranno le prenotazioni per la fascia d’età 67 – 66 anni, per i cittadini residenti in Regione nati nel 1954 e 1955. Leggi anche: Vaccino Johnson & Johnson disponibile in Italia. Figliuolo: «Obiettivo 80% immunizzati entro settembre» Per prenotarsi il modus operandi è sempre lo stesso: bisogna accedere alla piattaforma prenotavaccino, inserire il codice fiscale e seguire tutte le indicazioni. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 marzo 2021) Hub ad hoc, centri vaccinali, ospedali, a breve anche farmacie. La campagna di vaccinazione nelprosegue senza sosta, al punto che nella Regione si è raggiunta quota un milione di somministrazioni di vaccini contro il Covid-19. Dopo gli over 70, da giovedì 1 aprile nelpartiranno leper lad’età 67 – 66 anni, per i cittadini residenti in Regionenel. Leggi anche: Vaccino Johnson & Johnson disponibile in Italia. Figliuolo: «Obiettivo 80% immunizzati entro settembre» Per prenotarsi il modus operandi è sempre lo stesso: bisogna accedere alla piattaforma prenotavaccino, inserire il codice fiscale e seguire tutte le indicazioni. su Il Corriere della Città.

