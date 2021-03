Vaccinava contro il vaiolo, torna per battere il Covid (Di martedì 30 marzo 2021) Medico in pensione fa il volontario nel centro CarraraFiere: «Andavo nelle scuole a immunizzare i bambini, spero di vincere come allora» Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 30 marzo 2021) Medico in pensione fa il volontario nel centro CarraraFiere: «Andavo nelle scuole a immunizzare i bambini, spero di vincere come allora»

Advertising

VEventuali : RT @AlanPanassiti: E' un tutti contro tutti: ora ce la prendiamo con chi va in #vacanza a #Pasqua. Ieri con chi non vaccinava bene, la #Lom… - AlanPanassiti : E' un tutti contro tutti: ora ce la prendiamo con chi va in #vacanza a #Pasqua. Ieri con chi non vaccinava bene, la… - olympiagiannini : RT @iltirreno: Medico in pensione fa il volontario nel centro CarraraFiere: «Andavo nelle scuole a immunizzare i bambini, spero di vincere… - iltirreno : Medico in pensione fa il volontario nel centro CarraraFiere: «Andavo nelle scuole a immunizzare i bambini, spero di… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinava contro Antonello Venditti si vaccina e risponde ai no vax: 'Sto bene, non sono morto, vaccinatevi' Anche Antonello Venditti si è vaccinato contro il Covid - 19 . Il cantante lo ha detto in un lungo video postato sui suoi social, spiegando ...chi lo accusava di essere l'ennesimo vip che si vaccinava ...

Le vaccinazioni e i nonni salvati dai nipoti digitali Una volta ci si vaccinava così contro il vaiolo, la difterite, la poliomelite. Oggi, nel 2021, la vaccinazione è invece diventata 'digitale' e per potersi immunizzare contro il maledetto Covid - 19 ...

Vaccinava contro il vaiolo, torna per battere il Covid Il Tirreno Vaccino Covid AstraZeneca: perchè ha cambiato nome? Vaccino Covid AstraZeneca: adesso il suo nome è Vaxzevria ... La domanda, emersa appena l’azienda ha fatto sapere che il siero contro il Covid è stato registrato con il nome di Vaxzevria, ha destato ...

Tosatti fa terrorismo contro il ddl Zan. I patetici appelli pro-crimini d'odio di Provita, CitizienGo e Gandolfini È subito dopo aver elogiato chi dispensa insulti omofobi contro i gay che il consigliere fascista Fabio ... le famiglie al lastrico, la mancanza di vaccini, i ristori e gli aiuti mancati alle attività ...

Anche Antonello Venditti si è vaccinatoil Covid - 19 . Il cantante lo ha detto in un lungo video postato sui suoi social, spiegando ...chi lo accusava di essere l'ennesimo vip che si...Una volta ci sicosìil vaiolo, la difterite, la poliomelite. Oggi, nel 2021, la vaccinazione è invece diventata 'digitale' e per potersi immunizzareil maledetto Covid - 19 ...Vaccino Covid AstraZeneca: adesso il suo nome è Vaxzevria ... La domanda, emersa appena l’azienda ha fatto sapere che il siero contro il Covid è stato registrato con il nome di Vaxzevria, ha destato ...È subito dopo aver elogiato chi dispensa insulti omofobi contro i gay che il consigliere fascista Fabio ... le famiglie al lastrico, la mancanza di vaccini, i ristori e gli aiuti mancati alle attività ...