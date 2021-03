Vaccinare non solo i residenti nelle Regioni ma anche i domiciliati. Nuova ordinanza Figliuolo (Di martedì 30 marzo 2021) Vaccinare non solo la popolazione residente ma anche quella “domiciliata nel territorio regionale per motivi di lavoro, di assistenza familiare o per qualunque altro giustificato e comprovato motivo che imponga una presenza continuativa nella Regione o nella Provincia autonoma”. A prevederlo è una ordinanza del commissario straordinario per l’emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, nell’ottica di una piena attuazione del piano strategico nazionale sulla campagna di vaccinazione contro il covid-19. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 30 marzo 2021)nonla popolazione residente maquella “domiciliata nel territorio regionale per motivi di lavoro, di assistenza familiare o per qualunque altro giustificato e comprovato motivo che imponga una presenza continuativa nella Regione o nella Provincia autonoma”. A prevederlo è unadel commissario straordinario per l’emergenza Covid, generale Francesco Paolo, nell’ottica di una piena attuazione del piano strategico nazionale sulla campagna di vaccinazione contro il covid-19.

