“Vacanze estive? Aspettate a prenotare…” | l’apocalittico Crisanti gela le speranze degli italiani

(Di martedì 30 marzo 2021) “”. Spegnere pure il sogno di poter fare una vacanza questa estate rende certo ancora più avvilente la situazione complicata che stiamo vivendo: il pessimismo del virologo Andreagiunge puntuale in una giornata infernale di suo. Iniziata con il paradosso delledi Pasqua – consentite alle Canarie ma in un’altra regione no- ; e proseguita con il ministro Speranza che ci ha messo una toppa, in ritardo e peggiore del buco. Le fosche profezie del virologo dell’Università di Padova aggiungono sconcerto e incertezza. E un po’ di sgomento.pessimista sulleSaltare la Pasqua e pensare alle prossimeè possibile?risponde sibillino: “Vale ...

...prenotazioni dei voli per l'estero in occasione dellepasquali , nel timore che possa accadere ciò che era successo la scorsa estate, con la crescita dei contagi al rientro dalle ferieCrisanti: 'Farei più last minute' Nessuna previsione quindi? 'No, non si possono davvero fare', se come non si può neanche risponedere alla domanda se anche le prossimedovremo mettere ...Stampa“Questa estate anche io mi prenderò una vacanza ma per prenotare aspetterei, farei più last minute quest’anno perché come sarà questa estate dipende da quante persone riusciamo a vaccinare contr ...Figliuolo: «Vaccinare non solo residenti nelle Regioni ma anche i domiciliati». Draghi si vaccina con AstraZeneca ...