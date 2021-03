Vacanze di Pasqua 2021, tutta l’Italia in zona rossa: consentita messa e lo spostamento una volta al giorno – Scarica autocertificazione (Di martedì 30 marzo 2021) tutta l’Italia in zona rossa durante le Vacanze di Pasqua. Dal 3 al 5 aprile anche le regioni che a oggi risultano arancioni adotteranno misure più restrittive. Le attività commerciali saranno chiuse e gli spostamenti vietati da una Regione all’altra. Le uniche eccezioni sono la partecipazione alla messa in una chiesa vicino casa e lo spostamento una sola volta al giorno tra le 5 e le 22 verso un’altra abitazione privata per far visita ad amici e parenti. Durante la visita si potranno ospitare solo due persone non conviventi che potranno portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili e non autosufficienti che convivono con loro. Gli spostamenti non consentiti potranno essere effettuati, se muniti di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021)indurante ledi. Dal 3 al 5 aprile anche le regioni che a oggi risultano arancioni adotteranno misure più restrittive. Le attività commerciali saranno chiuse e gli spostamenti vietati da una Regione all’altra. Le uniche eccezioni sono la partecipazione allain una chiesa vicino casa e louna solaaltra le 5 e le 22 verso un’altra abitazione privata per far visita ad amici e parenti. Durante la visita si potranno ospitare solo due persone non conviventi che potranno portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili e non autosufficienti che convivono con loro. Gli spostamenti non consentiti potranno essere effettuati, se muniti di ...

