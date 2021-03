Va a fare la spesa e all’uscita sviene: “Sono positiva al coronavirus”. Verifiche all’ospedale e supermercato sanificato (Di martedì 30 marzo 2021) E’ andata a fare la spesa, ha pagato, è uscita e tornata alla macchina. A quel punto è svenuta, cadendo a terra. E’ arrivata l’ambulanza e solo allora ha detto ai volontari che era positiva al Covid. E’ successo a Signa, in provincia di Firenze. La storia, avvenuta alla Coop del Comune fiorentino, è stata raccontata dalla Nazione. Secondo la prima ricostruzione, riportata dal giornale, la cliente di 75 anni ha passato “indenne” il termoscanner del supermercato e ha cominciato a raccogliere i prodotti del supermercato, con la mascherina regolarmente indossata. Al momento di mettere la spesa in auto, però, ha perso i sensi e è caduta a terra. I passanti hanno chiamato il 118 e sul posto è arrivata la Misericordia di San Mauro. Ai volontari dell’ambulanza la “confessione”. L’anziana ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) E’ andata ala, ha pagato, è uscita e tornata alla macchina. A quel punto è svenuta, cadendo a terra. E’ arrivata l’ambulanza e solo allora ha detto ai volontari che eraal Covid. E’ successo a Signa, in provincia di Firenze. La storia, avvenuta alla Coop del Comune fiorentino, è stata raccontata dalla Nazione. Secondo la prima ricostruzione, riportata dal giornale, la cliente di 75 anni ha passato “indenne” il termoscanner dele ha cominciato a raccogliere i prodotti del, con la mascherina regolarmente indossata. Al momento di mettere lain auto, però, ha perso i sensi e è caduta a terra. I passanti hanno chiamato il 118 e sul posto è arrivata la Misericordia di San Mauro. Ai volontari dell’ambulanza la “confessione”. L’anziana ha ...

