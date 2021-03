Va a fare la spesa al supermercato e sviene: “Sono positiva al Covid”. E scoppia il panico (Di martedì 30 marzo 2021) Paura a Signa, piccolo comune in provincia di Firenze. Una donna è svenuta all’uscita di un supermercato. 75 anni, è stata immediatamente soccorsa dai sanitari allertati dalle persone presenti all’interno del negozio. A raccontare la storia à il quotidiano la Nazione secondo la ricostruzione del quale una donna di 75 anni si è recata tranquillamente a fare la spesa, passando anche davanti al termoscanner. La donna ha iniziato a prendere i prodotti che le servivano, con la mascherina regolarmente indossata, per poi andare alla casa a pagare. Tutto nella normalità se non fosse che, nel parcheggio poco distante dalla sua auto la donna sia svenuta. Sarebbe rimasta priva di sensi per qualche minuto poi, all’arrivo dei sanitari si è scoperta la ragione. La cliente del supermercato ha spiegato di aver effettuato un tampone ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 30 marzo 2021) Paura a Signa, piccolo comune in provincia di Firenze. Una donna è svenuta all’uscita di un. 75 anni, è stata immediatamente soccorsa dai sanitari allertati dalle persone presenti all’interno del negozio. A raccontare la storia à il quotidiano la Nazione secondo la ricostruzione del quale una donna di 75 anni si è recata tranquillamente ala, passando anche davanti al termoscanner. La donna ha iniziato a prendere i prodotti che le servivano, con la mascherina regolarmente indossata, per poi andare alla casa a pagare. Tutto nella normalità se non fosse che, nel parcheggio poco distante dalla sua auto la donna sia svenuta. Sarebbe rimasta priva di sensi per qualche minuto poi, all’arrivo dei sanitari si è scoperta la ragione. La cliente delha spiegato di aver effettuato un tampone ...

Advertising

Hwas_Aurora : RT @fixlenur: Scoperto che alla Conad vicino casa mia una signora ha riconosciuto per caso una che doveva essere a casa perché con il Covid… - IAmMilyFlash : RT @fixlenur: Scoperto che alla Conad vicino casa mia una signora ha riconosciuto per caso una che doveva essere a casa perché con il Covid… - Dorian221190 : RT @fixlenur: La Conad dov’è successo è pure piccola quindi praticamente tutti i clienti erano positivi, non andrò più a fare la spesa - Dorian221190 : RT @fixlenur: Scoperto che alla Conad vicino casa mia una signora ha riconosciuto per caso una che doveva essere a casa perché con il Covid… - DandyMott14 : RT @HunkLoucifer: ???? My parents went shopping .. and I make the Arab bitch come. See how it rides! ???? I miei genitori erano andati a fare… -