Utopia pensare ad una donna su una panchina di serie A maschile? (Di martedì 30 marzo 2021) Quanto sarebbe impossibile pensare che un allenatore donna possa guidare una squadra di calcio maschile che milita nel campionato di serie A? Un passaggio che sembrava iniziare qualche anno fa, quando Luciano Gaucci chiamò sulla panchina della Viterbese niente di meno che Carolina Morace, icona del calcio femminile. Un sodalizio che però ebbe la durata di non più di due giornate e nessuna replica futura nel calcio maschile. SI parlava di serie C ed eravamo alle soglie del nuovo millennio. Vent’anni dopo c’è una donna che sta facendo molto parlare di sè, precorritrice di nuove aperture, in un ruolo che potremmo definire di “comando”. E’ Stéphanie Frappart, 37 anni, arbitro. donna da record. E’ infatti stata la prima ad arbitrare un ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 30 marzo 2021) Quanto sarebbe impossibileche un allenatorepossa guidare una squadra di calcioche milita nel campionato diA? Un passaggio che sembrava iniziare qualche anno fa, quando Luciano Gaucci chiamò sulladella Viterbese niente di meno che Carolina Morace, icona del calcio femminile. Un sodalizio che però ebbe la durata di non più di due giornate e nessuna replica futura nel calcio. SI parlava diC ed eravamo alle soglie del nuovo millennio. Vent’anni dopo c’è unache sta facendo molto parlare di sè, precorritrice di nuove aperture, in un ruolo che potremmo definire di “comando”. E’ Stéphanie Frappart, 37 anni, arbitro.da record. E’ infatti stata la prima ad arbitrare un ...

Advertising

Adnkronos : #CovidItalia, #Bassetti: 'Utopia pensare a normalità per l'estate' - oiluisvillage : Telefonare ad enti pubblici o privati, per avere informazioni è una pura Utopia. E pensare che ci sarebbero tanti… - doudeelle : Non abbiamo ancora vaccinato tutti gli anziani e tutti i sanitari. Come si può seriamente e concretamente pensare d… - Francesco_sant1 : @sergiomarcoc Ormai è utopia pensare a un ritorno dello sport in chiaro che siano motori o calcio, c'è un giro di s… - ineedsomesleepK : Attualmente circolano 119 varianti del virus Sars-Cov-2, molte delle quali resistenti ai vaccini oggi in commercio.… -

Ultime Notizie dalla rete : Utopia pensare l'anno di Dante: anche nel nuovo Giro di Romagna giovanile! Le premesse fanno pensare a uno spettacolo tecnico dai contenuti importanti. Il percorso è eterogeneo, ci sono tappe ... 127 km lungo i quali la pianura è utopia: non ce n'è. Dopo i Gpm di terza ...

L'incredibile affare per le famiglie italiane delle case a zero euro Solo qualche anno fa poteva essere un'utopia oggi la tecnologia combinata con la congiuntura economica lo hanno reso possibile. Cosa? L'... In effetti, pensare ad una casa che non ha costi per la ...

Utopia pensare ad una donna su una panchina di serie A maschile? Periodico Daily - Notizie Utopia pensare ad una donna su una panchina di serie A maschile? Quanto sarebbe impossibile pensare che un allenatore donna possa guidare una squadra di calcio maschile che milita nel campionato di serie A? Un passaggio che sembrava iniziare qualche anno fa, quando ...

Carmelo Rifici: “Si può essere totalmente liberi solo nel regno dell’utopia”. Intervista Carmelo Rifici dirige dal 2015 il LAC di Lugano, ma è anche direttore della scuola Luca Ronconi del Piccolo Teatro di Milano. L'intervista di Mario Bianchi.

Le premesse fannoa uno spettacolo tecnico dai contenuti importanti. Il percorso è eterogeneo, ci sono tappe ... 127 km lungo i quali la pianura è: non ce n'è. Dopo i Gpm di terza ...Solo qualche anno fa poteva essere un'oggi la tecnologia combinata con la congiuntura economica lo hanno reso possibile. Cosa? L'... In effetti,ad una casa che non ha costi per la ...Quanto sarebbe impossibile pensare che un allenatore donna possa guidare una squadra di calcio maschile che milita nel campionato di serie A? Un passaggio che sembrava iniziare qualche anno fa, quando ...Carmelo Rifici dirige dal 2015 il LAC di Lugano, ma è anche direttore della scuola Luca Ronconi del Piccolo Teatro di Milano. L'intervista di Mario Bianchi.