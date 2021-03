USA, iniziato il processo al poliziotto che causò la morte di George Floyd (Di martedì 30 marzo 2021) Il caso ha letteralmente fatto il giro del mondo L’omicidio di George Floyd ha fatto il giro del mondo. Ucciso da un poliziotto che gli ha letteralmente tolto l’aria Floyd è diventato un simbolo di lotta al razzismo. Da lì sono sorte proteste manifestazioni e ha preso corpo il movimento “Black Lives Matter” che ha coinvolto star, sportivi e persone di tutto il mondo non solo per onorare la memoria di George ma di tutte le persone di colore che ogni anno subiscono abusi di potere da parte delle autorità americane. Leggi anche: Il caso George Floyd che indigna l’America e l’NBA Intanto è così iniziato a Minneapolis il processo al poliziotto reo di aver ucciso l’uomo, Derek Chauvin che tenne il suo ginocchio premuto ... Leggi su 361magazine (Di martedì 30 marzo 2021) Il caso ha letteralmente fatto il giro del mondo L’omicidio diha fatto il giro del mondo. Ucciso da unche gli ha letteralmente tolto l’ariaè diventato un simbolo di lotta al razzismo. Da lì sono sorte proteste manifestazioni e ha preso corpo il movimento “Black Lives Matter” che ha coinvolto star, sportivi e persone di tutto il mondo non solo per onorare la memoria dima di tutte le persone di colore che ogni anno subiscono abusi di potere da parte delle autorità americane. Leggi anche: Il casoche indigna l’America e l’NBA Intanto è cosìa Minneapolis ilalreo di aver ucciso l’uomo, Derek Chauvin che tenne il suo ginocchio premuto ...

