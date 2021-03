Usa | Cdc | “Spaventati dal balzo dei contagi | prevenire quarta ondata” Biden ai governatori | “Rispristinate l’obbligo delle mascherine”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 marzo 2021) Le vaccinazioni procedono a ritmo spedito con più di 2,7 milioni di dosi somministrate al giorno, mentre il 15,8 della popolazione totalmente vaccinata e il 28,6 ha già ricevuto una inoculazione. In più, la promessa della Casa Bianca è che “entro il 19 aprile ameno il 90% degli adulti statunitensi potrà accedere al vaccino e ottenerlo nei pressi della propria abitazione”. Ma il presidente Joeinvita a non abbassare la guardia, altrimenti “possiamo vedere il virus peggiorare, non migliorare. Le persone stanno allentando le precauzioni, il che è una cosa molto negativa“. Un appello che arriva dopo le preoccupanti dichiarazioni del direttore del Center for Disease and Control (agenzia federale di controllo della sanità pubblica), Rochelle Walensky, che ha lanciato l’allarme sul recente aumento dei casi in diversi stati Usa, tra cui New Jersey, New York e Michigan. ...