Usa | bimbo scatena il caos twittando dall’account dell’agenzia responsabile per le armi nucleari | ecco cosa è successo

(Di martedì 30 marzo 2021) “Il gestore ha lasciato momentaneamente l’account Twitter aperto e incustodito. Il suo bambino piccolo ha iniziato a giocare con i tasti e inconsapevolmente ha pubblicato il messaggio“. Così dallo US Strategic Command, l’agenziadella salvaguardia delleamericane, hanno spiegato le origini delinavvertitamenteto da un bambino durante il fine settimana. Sull’account ufficialeera stato infatti pubblicato un tweet incomprensibile (; l ;; gmlxzssaw) e alcuni utenti del social media temevano che l’account potesse essere stato violato. In realtà, come riportano i media Usa, il criptico messaggio era stato scritto dal figlio del social media manager dell’account. Il tweet è stato cancellato in pochi minuti. L'articolo proviene da Il Fatto ...

