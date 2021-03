(Di martedì 30 marzo 2021)(ITALPRESS) – Un nuovoMalpensa-intende supportare l’delle PMI italiane colpite duramente dalla pandemia. UPS, società internazionale di logistica, lancia la nuova rotta, parte del suo programma di investimenti europeo di 2 miliardi di dollari, che permetterà in particolare alle piccole e medie imprese delle regioni interessate, Campania, Puglia e Basilicata per il Sud Italia e Piemonte, Lombardia e Valle D’Aosta per il Nord Italia, di guadagnare tempo prezioso a vantaggio dei processi produttivi, dell’e-commerce e dell’internazionalizzazione. Grazie al nuovo, infatti, le aziende di gran parte della penisola disporranno di un’estensione dei tempi di prenotazione del ritiro delle merci e fino a due ore e mezzo in più per ...

IlModeratoreWeb : UPS annuncia volo Napoli-Milano-Colonia a supporto export PMI - - nestquotidiano : UPS annuncia volo Napoli-Milano-Colonia a supporto export PMI - CorriereCitta : UPS annuncia volo Napoli-Milano-Colonia a supporto export PMI - DesignMepuntoit : Nuovo presidente di Ups Europa: la società annuncia la nomina di Daniel Carrera - feedburnerit : NUOVO PRESIDENTE DI UPS EUROPA: LA SOCIETÀ ANNUNCIA LA NOMINA DI DANIEL CARRERA -

Ultime Notizie dalla rete : UPS annuncia

Il Cittadino on line

Socomecdi aver arricchito la propria gamma di soluzioni di protezione con nuovi modelli di, per rispondere in maniera mirata a ogni tipo di criticità. Le tecnologie all'avanguardia di Socomec ...Vertivalcune integrazioni e miglioramenti al suo Partner Program per allargare l'accesso ai ... Nel 2020, sono stati annunciati vari prodotti per il canale in EMEA tra i quali l'monofase ad ...UPS, società internazionale di logistica, lancia la nuova rotta, parte del suo programma di investimenti europeo di 2 miliardi di dollari, che permetterà in particolare alle piccole e medie imprese ...UPS, società internazionale di logistica, che da oltre trent'anni è al fianco delle imprese italiane, ha annunciato oggi un nuovo volo sulla rotta Napoli-Milano Malpensa-Colonia, parte del suo program ...