Uovo di Pasqua Lindt Nocciolato (Di martedì 30 marzo 2021) La Pasqua è alle porte e quale migliore regalo del cioccolato? La soluzione è l’Uovo di Pasqua Lindt che è frutto di una lavorazione unica e minuziosa. L’ Uovo Lindt, appena uscito dallo stampo, si tuffa in una cascata di morbido cioccolato, abbraccia croccanti nocciole Piemonte IGP e di nUovo si immerge in un bagno al cioccolato e infine nuovamente nelle nocciole. Il cioccolato si scioglie in bocca e la sorpresa all’interno è superlativa. Nato per celebrare la Pasqua con un vero trionfo di gusto, Noccior è il capolavoro che rende tutto più speciale. Ogni Uovo Noccior Latte è frutto della passione dei Maîtres Chocolatiers Lindt. Se sei in ritardo con i regali di Pasqua e non vuoi perdere l’opportunità ... Leggi su promotelefoniche (Di martedì 30 marzo 2021) Laè alle porte e quale migliore regalo del cioccolato? La soluzione è l’diche è frutto di una lavorazione unica e minuziosa. L’, appena uscito dallo stampo, si tuffa in una cascata di morbido cioccolato, abbraccia croccanti nocciole Piemonte IGP e di nsi immerge in un bagno al cioccolato e infine nuovamente nelle nocciole. Il cioccolato si scioglie in bocca e la sorpresa all’interno è superlativa. Nato per celebrare lacon un vero trionfo di gusto, Noccior è il capolavoro che rende tutto più speciale. OgniNoccior Latte è frutto della passione dei Maîtres Chocolatiers. Se sei in ritardo con i regali die non vuoi perdere l’opportunità ...

Advertising

Joehanerart : RT @HuertDeAuteuil: È il 2021 la Kinder dovrebbe aver già capito che invece di dividere le uova di Pasqua in per Lui e per Lei, dovrebbe fa… - OnceUponATeddy : Sono quasi certa che esista la stessa identica scena con Roberta al posto di Ludovica, proprio le stesse posizioni,… - fovlsgold : ma sono l’unica ad aver già aperto l’uovo di pasqua? - lous_milkshake : Sono anni che in casa mia si vedono solo le uova di Pasqua dell'ANT, cioè papà la beneficienza continuiamo a farla,… - cutolotto : RT @gianninastar14: Chiedo a voi che siete intelligenti e sensibili e che presto affronterete lo stesso dilemma. Come si smaltisce l’involu… -