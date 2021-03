Uomo di 42 anni arrestato per spaccio (Di martedì 30 marzo 2021) I Carabinieri della Stazione di Palagiano (TA), nel corso di una speditiva attività d’indagine, conclusasi con una perquisizione, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti, un 42enne del posto, nullafacente e con precedenti di polizia. I militari, dopo aver attenzionato il prevenuto, lo hanno sottoposto a perquisizione domiciliare con l’ausilio del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno(BA), nel corso della quale sono stati rinvenuti e sequestrati: – 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina; – 150 grammi di sostanza stupefacente del tipo Hashish; – 1 grammo di Marijuana, un bilancino di precisione e materiale vario per il taglio e confezionamento delle dosi. La sostanza sequestrata sarà analizzata nei prossimi giorni dal laboratorio analisi del Comando ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 30 marzo 2021) I Carabinieri della Stazione di Palagiano (TA), nel corso di una speditiva attività d’indagine, conclusasi con una perquisizione, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione ai finidi sostanze stupefacenti, un 42enne del posto, nullafacente e con precedenti di polizia. I militari, dopo aver attenzionato il prevenuto, lo hanno sottoposto a perquisizione domiciliare con l’ausilio del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno(BA), nel corso della quale sono stati rinvenuti e sequestrati: – 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina; – 150 grammi di sostanza stupefacente del tipo Hashish; – 1 grammo di Marijuana, un bilancino di precisione e materiale vario per il taglio e confezionamento delle dosi. La sostanza sequestrata sarà analizzata nei prossimi giorni dal laboratorio analisi del Comando ...

Coronavirus, muore un uomo di soli 46 anni ReggioSera.it Crocifisso rubato in chiesa Galtellì restituito dopo 30 anni Un crocifisso in legno del 15/o secolo, che era stato rubato nella Chiesa del Santissimo Crocifisso di Galtellì alla fine degli anni Ottanta, oggi è stato restituito alla Diocesi dal comandante del Nu ...

Anagnina. Carabinieri notano uno scambio sospetto e arrestano due pusher Anagnina. Carabinieri notano uno scambio sospetto e arrestano due pusher presso l'omonima fermata metro. Ecco i dettagli ...

