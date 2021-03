Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 30/03/21 (Di martedì 30 marzo 2021) Vi rendete conto che se non ci fosse Tina Cipollari puntate intere di Uomini e Donne, tipo quella andata in onda oggi, non avrebbero alcuna ragione di esistere? E Gemma Galgani lo sa benissimo, eh. Lei è la prima a saperlo. Lo sa così bene che mentre era seduta a quell’inutilissima cena con quel Domenico che le piace tanto quanto lei piaceva al sommozzatore, si è alzata e ha iniziato a inseguire Tina per continuare la lite, e se avesse potuto l’avrebbe inseguita fino alla puntata successiva. Che poi, rendiamoci conto, anche in questa lite è stata capace di tirare in ballo ANCORA UNA VOLTA Giorgio Manetti. Cioè ma ancora a parlare dell’orrido pennuto e del rapporto tra lui e Tina? DOPO TREDICI ANNI che quello se ne è andato e nel frattempo ha una compagna, convive e fa il dog sitter? Ma quanto devi essere alla canna del gas per ... Leggi su isaechia (Di martedì 30 marzo 2021) Vi rendete conto che se non ci fosse Tina Cipollari puntate intere di, tipo quella andata in onda oggi, non avrebbero alcuna ragione di esistere? E Gemma Galgani lo sa benissimo, eh. Lei è la prima a saperlo. Lo sa così bene che mentre era seduta a quell’inutilissima cena con quel Domenico che le piace tanto quanto lei piaceva al sommozzatore, si è alzata e ha iniziato a inseguire Tina per continuare la lite, e se avesse potuto l’avrebbe inseguita fino allasuccessiva. Che poi, rendiamoci conto, anche in questa lite è stata capace di tirare in ballo ANCORA UNA VOLTA Giorgio Manetti. Cioè ma ancora a parlare dell’orrido pennuto e del rapporto tra lui e Tina? DOPO TREDICI ANNI che quello se ne è andato e nel frattempo ha una compagna, convive e fa il dog sitter? Ma quanto devi essere alla canna del gas per ...

