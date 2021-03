Uomini e Donne anticipazioni 30 marzo: Samantha in crisi profonda, Maria Tona lasciata per Federica (Di martedì 30 marzo 2021) Uomini e Donne continua a regalare colpi di scena incredibili e ad appassionare schiere di fan. Vediamo insieme cosa accadrà nella puntata di oggi, martedì 30 marzo. Samantha, il suo trono sempre più complicato Intanto il trono della campana Samantha risulta essere sempre più complicato: la giovane 30enne è infatti entrata in crisi a seguito dell’uscita di scena di quasi tutti i suoi corteggiatori. Il suo desiderio di conoscere Gerò Natale, ex cavaliere del trono over, ha infatti destabilizzato tutti i rapporti con i ragazzi e spinto parte di questi ultimi a lasciare la trasmissione. Dopo l’addio di Roberto e Ugo, la Curcio si ritrova sola con Alessio, verso il quale non nutre molta fiducia e continua ad avere sospetti. Colpi di scena anche al trono over di ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 30 marzo 2021)continua a regalare colpi di scena incredibili e ad appassionare schiere di fan. Vediamo insieme cosa accadrà nella puntata di oggi, martedì 30, il suo trono sempre più complicato Intanto il trono della campanarisulta essere sempre più complicato: la giovane 30enne è infatti entrata ina seguito dell’uscita di scena di quasi tutti i suoi corteggiatori. Il suo desiderio di conoscere Gerò Natale, ex cavaliere del trono over, ha infatti destabilizzato tutti i rapporti con i ragazzi e spinto parte di questi ultimi a lasciare la trasmissione. Dopo l’addio di Roberto e Ugo, la Curcio si ritrova sola con Alessio, verso il quale non nutre molta fiducia e continua ad avere sospetti. Colpi di scena anche al trono over di ...

