Uomini e Donne anticipazioni 30 marzo, belle novità per Samantha Curcio: arrivano nuovi corteggiatori (Di martedì 30 marzo 2021) Continuano anche oggi a stupire le vicissitudini amorose dei protagonisti di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi che promette di trovare l'amore dagli enti agli anta -e qualche volta, in effetti, pare riuscirci. In questi giorni però pare che le troniste del programma stiano vivendo poche soddisfazioni e molti buchi nell'acqua: al di là della leggendaria Gemma Galgani, che nei suoi anni come protagonista del programma ha vagliato diverse possibilità sentimentali e non ha mai trovato l'uomo giusto per lei, ora c'è Samantha Curcio sul palco di UeD, pronta a trovare un principe azzurro che però tarda a presentarsi. Uomini e Donne anticipazioni 30 marzo: Samantha in crisi dopo Gero Samantha

