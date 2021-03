Uomini e Donne 30 marzo: le anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico (Di martedì 30 marzo 2021) Uomini e Donne torna puntuale, come ogni giorno, alle 14 e 45 su Canale 5, per raccontare le vicende di dame e cavalieri, corteggiatori e troniste. Cosa succederà oggi, martedì 30 marzo? E’ la domanda che si stanno facendo tutti i fan. Le anticipazioni svelano che l’appuntamento odierno dovrebbe mettere in scena la fine della registrazione di venerdì scorso. Ieri la protagonista è stata, come quasi ogni lunedì, Gemma Galgani. La dama torinese ha avuto un immancabile scontro con Tina, poi ha raccontato l’inizio della conoscenza con Domenico, nuovo cavaliere con cui la dama è intenzionata a voltare pagina. Subito dopo è stato dato ampio spazio al Trono Classico. Prima a Giacomo, che ha avuto un confronto con Carolina e Martina. Poi è stato il turno di ... Leggi su italiasera (Di martedì 30 marzo 2021)torna puntuale, come ogni giorno, alle 14 e 45 su Canale 5, per raccontare le vicende di dame e cavalieri, corteggiatori e troniste. Cosa succederà, martedì 30? E’ la domanda che si stanno facendo tutti i fan. Lesvelano che l’appuntamento odierno dovrebbe mettere in scena la fine della registrazione di venerdì scorso. Ieri la protagonista è stata, come quasi ogni lunedì, Gemma Galgani. La dama torinese ha avuto un immancabile scontro con Tina, poi ha raccontato l’inizio della conoscenza con Domenico, nuovo cavaliere con cui la dama è intenzionata a voltare pagina. Subito dopo è stato dato ampio spazio al. Prima a Giacomo, che ha avuto un confronto con Carolina e Martina. Poi è stato il turno di ...

