Un’occasione unica per visitare la Cappella Sistina come mai prima (Di martedì 30 marzo 2021) Per poter accedere a uno dei luoghi più belli e suggestivi dei Musei Vaticani, ammirato da tutto il mondo. Ecco come fare. Anche i Musei Vaticani si sono adeguati alle esigenze che l’attuale situazione storica ci impone. Per questo, grazie a droni, particolari telecamere, sono possibili tour virtuali nelle principali stanze dei suddetti Musei, dando L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 30 marzo 2021) Per poter accedere a uno dei luoghi più belli e suggestivi dei Musei Vaticani, ammirato da tutto il mondo. Eccofare. Anche i Musei Vaticani si sono adeguati alle esigenze che l’attuale situazione storica ci impone. Per questo, grazie a droni, particolari telecamere, sono possibili tour virtuali nelle principali stanze dei suddetti Musei, dando L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

GioPepi : ENRICO LA LOGGIA Il Ponte ? C’è un’occasione unica e irripetibile : il piano di utilizzo del Recovery Fund . Si in… - CREATIVEWO : RT @RossellaMuroni: Il #Pnrr è un'occasione unica per trasformare il Paese e rendere la nostra economia più sostenibile, innovativa e inclu… - Exprivia_Italy : Oggi alle ore 15:00 parteciperemo all’evento #PNRR-un'occasione unica per il #Sud,di @confindustriabb. Parleremo de… - maxbia56 : RT @RossellaMuroni: Il #Pnrr è un'occasione unica per trasformare il Paese e rendere la nostra economia più sostenibile, innovativa e inclu… -

Ultime Notizie dalla rete : Un’occasione unica Casertana, il presidente D'Agostino a tutto campo su allenatore, squadra e futuro l'eco di caserta