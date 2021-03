Università: Messa, 'Dobbiamo far entrare nel vivo della ricerca i nostri giovani' (Di martedì 30 marzo 2021) Pisa, 30 mar. - (Adnkronos) - "Ho ritenuto importante partecipare a questo incontro per dare il mio sostegno per portare alla ribalta giovani e ricercatori; molto del programma che sto portando avanti al ministero riguarda i giovani nella ricerca. Dobbiamo far entrare nel vivo della ricerca i nostri giovani, assegnandogli le responsabilità dei progetti. È un percorso lungo quello della ricerca e negli ultimi anni quanto più imprevedibile, proseguendo a fasi progettuali e occupandoci solo in seguito del futuro". Lo ha detto la ministra dell'Università e della ricerca, Cristina Messa, intervenendo in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Pisa, 30 mar. - (Adnkronos) - "Ho ritenuto importante partecipare a questo incontro per dare il mio sostegno per portare alla ribaltatori; molto del programma che sto portando avanti al ministero riguarda inellafarnel, assegnandogli le responsabilità dei progetti. È un percorso lungo quelloe negli ultimi anni quanto più imprevedibile, proseguendo a fasi progettuali e occupandoci solo in seguito del futuro". Lo ha detto la ministra dell', Cristina, intervenendo in ...

Ultime Notizie dalla rete : Università Messa Covid, i cani fiutano i positivi: via al progetto a Roma L'efficienza dell'olfatto del cane verrà messa alla prova con i test molecolari per la diagnosi di ... epidemiologo molecolare dell'Università Campus Bio - Medico di Roma e promotore del progetto - ...

Orti urbani: utili, ma non sufficienti. Lo studio prospettico sulla città di Chicago ...a rendere una comunità autonoma? La domanda se la sono posta i ricercatori dell'Università della ... e l'hanno messa a confronto con le dosi giornaliere pro capite stabilite dal Dipartimento dell'...

