UniCredit per l’Italia | nuova moratoria fino a un anno per i prestiti alle imprese

"In aggiunta alle iniziative in corso per sostenere l'economia italiana, UniCredit ha deciso di lanciare una nuova misura dedicata a micro, piccole e medie imprese e imprese corporate che prevede, previa valutazione della banca stessa, una nuova moratoria fino a 12 mesi sulla quota capitale dei finanziamenti in essere, con esclusione di quelli assistiti da una garanzia diretta pubblica o rilasciata da Sace". E' quanto si legge in una nota diffusa dal gruppo bancario, in cui si precisa che "il pacchetto, disponibile sia per aziende che abbiano già beneficiato della precedente moratoria sia per società che volessero attivarla per la prima volta, sarà accessibile dal primo aprile fino al 31 agosto, presentando domanda ...

