UniCredit, Glass Lewis consiglia ai fondi di opporsi a remunerazione Orcel (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – La remunerazione del nuovo CEO di UniCredit, Andrea Orcel, è eccessiva, oltre che gestita con “scarsa trasparenza”. A sostenerlo è Glass Lewis, tra i principali proxy advisor che ispirano il voto dei grandi fondi in assemblea, che consiglia agli stessi di opporsi allo stipendio di 7,5 milioni di euro per il banchiere italiano. Il gruppo di consulenza agli investitori ha detto di essere “preoccupato dalla struttura del pacchetto di remunerazione del CEO, che comprende un premio in azioni non collegato alla performance e non soggetto a clausole di restituzione”, secondo quanto riporta il Financial Times. Il proxy advisor punta anche il dito contro la “scarsa trasparenza” sui dettagli della politica di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – Ladel nuovo CEO di, Andrea, è eccessiva, oltre che gestita con “scarsa trasparenza”. A sostenerlo è, tra i principali proxy advisor che ispirano il voto dei grandiin assemblea, cheagli stessi diallo stipendio di 7,5 milioni di euro per il banchiere italiano. Il gruppo di consulenza agli investitori ha detto di essere “preoccupato dalla struttura del pacchetto didel CEO, che comprende un premio in azioni non collegato alla performance e non soggetto a clausole di restituzione”, secondo quanto riporta il Financial Times. Il proxy advisor punta anche il dito contro la “scarsa trasparenza” sui dettagli della politica di ...

Advertising

tvbusiness24 : #Unicredit, è bufera su #Orcel. #Glass Lewis contro il suo stipendio - JPMFIN : RT @scarlots: Secondo il Financial Times, il proxy advisor Glass Lewis ha invitato gli azionisti di #Unicredit a votare nell'assemblea del… - InvestingItalia : Unicredit, Glass Lewis invita a opporsi contro remunerazione Orcel - FT - - dariodivico : RT @scarlots: Secondo il Financial Times, il proxy advisor Glass Lewis ha invitato gli azionisti di #Unicredit a votare nell'assemblea del… - damianoxy : RT @scarlots: Secondo il Financial Times, il proxy advisor Glass Lewis ha invitato gli azionisti di #Unicredit a votare nell'assemblea del… -

Ultime Notizie dalla rete : UniCredit Glass UniCredit, Glass Lewis consiglia ai fondi di opporsi a remunerazione Orcel La remunerazione del nuovo CEO di UniCredit , Andrea Orcel , è eccessiva, oltre che gestita con "scarsa trasparenza". A sostenerlo è Glass Lewis , tra i principali proxy advisor che ispirano il voto dei grandi fondi in assemblea, che ...

UniCredit, FT: proxy advisor Glass Lewis contro stipendio Orcel Il gruppo di consulenza agli investitori Glass Lewis ha invitato a votare all'assemblea annuale di UniCredit contro la politica di remunerazione del nuovo amministratore delegato della banca Andrea Orcel che prevede uno stipendio di 7,5 ...

Unicredit, Glass Lewis invita a opporsi contro remunerazione Orcel - FT Yahoo Finanza UniCredit, Glass Lewis consiglia ai fondi di opporsi a remunerazione Orcel (Teleborsa) – La remunerazione del nuovo CEO di UniCredit, Andrea Orcel, è eccessiva, oltre che gestita con “scarsa trasparenza”. A sostenerlo è Glass Lewis, tra i principali ...

UniCredit, il maxi stipendio di Orcel subito nel mirino Tanto, così tanto da essere troppo. Glass Lewis, tra i principali proxy advisor che ispirano il voto dei grandi fondi in assemblea, suggerisce di opporsi ai 7,5 milioni offerti da Unicredit al suo pro ...

La remunerazione del nuovo CEO di, Andrea Orcel , è eccessiva, oltre che gestita con "scarsa trasparenza". A sostenerlo èLewis , tra i principali proxy advisor che ispirano il voto dei grandi fondi in assemblea, che ...Il gruppo di consulenza agli investitoriLewis ha invitato a votare all'assemblea annuale dicontro la politica di remunerazione del nuovo amministratore delegato della banca Andrea Orcel che prevede uno stipendio di 7,5 ...(Teleborsa) – La remunerazione del nuovo CEO di UniCredit, Andrea Orcel, è eccessiva, oltre che gestita con “scarsa trasparenza”. A sostenerlo è Glass Lewis, tra i principali ...Tanto, così tanto da essere troppo. Glass Lewis, tra i principali proxy advisor che ispirano il voto dei grandi fondi in assemblea, suggerisce di opporsi ai 7,5 milioni offerti da Unicredit al suo pro ...