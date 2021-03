Under 21, Italia-Slovenia 4-0: un super Cutrone regala le fasi finali (Di martedì 30 marzo 2021) Serata quasi perfetta per l’Italia Under 21 di Nicolato: successo netto contro la Slovenia ma ennesimo, inutile, cartellino rosso rimediato dagli azzurrini Dopo due pareggi e ben 4 cartellini rossi, l‘Italia Under 21 guidata da Nicolato si presenta a Lubiana per l’ultimo turno della fase a gironi: secco 4 a 0 sui padroni di casa della Slovenia e pass per l’accesso alla fase finale dell’Europeo. Il tecnico degli azzurrini deve rinunciare a Scamacca, Rovella e Tonali squalificati e si affida all’inedita coppia Raspadori-Cutrone in attacco. L’inserimento di una seconda punta come il veloce avanti del Sassuolo porta fin dalle prima battute del match i suoi frutti: al 10? è già vantaggio Italia con Giulio Maggiore, bravo a chiudere in rete di ... Leggi su zon (Di martedì 30 marzo 2021) Serata quasi perfetta per l’21 di Nicolato: successo netto contro lama ennesimo, inutile, cartellino rosso rimediato dagli azzurrini Dopo due pareggi e ben 4 cartellini rossi, l‘21 guidata da Nicolato si presenta a Lubiana per l’ultimo turno della fase a gironi: secco 4 a 0 sui padroni di casa dellae pass per l’accesso alla fase finale dell’Europeo. Il tecnico degli azzurrini deve rinunciare a Scamacca, Rovella e Tonali squalificati e si affida all’inedita coppia Raspadori-in attacco. L’inserimento di una seconda punta come il veloce avanti del Sassuolo porta fin dalle prima battute del match i suoi frutti: al 10? è già vantaggiocon Giulio Maggiore, bravo a chiudere in rete di ...

