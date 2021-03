Una Vita anticipazioni: MAITE lascia CAMINO (Di martedì 30 marzo 2021) Non sarà facile per MAITE Zaldua (Ylenia Baglietto) accettare di essersi innamorata di CAMINO Pasamar (Aria Bedmar). Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, la pittrice si lascerà sopraffare dai sentimenti che sente per la figlia di Felicia (Susana Soleto), ma alla fine prevarrà in lei un senso di protezione che la spingerà a troncare la nascente relazione. Tuttavia, gli eventi della telenovela prenderanno poi delle pieghe imprevedibili, che porteranno la Zaldua a confessare alla sua amata un triste segreto legato al suo passato… Una Vita, news: MAITE e CAMINO fanno l’amore Le anticipazioni indicano che, in seguito ad un bacio passionale scambiato con lei, MAITE tenderà ad allontanare CAMINO dalla sua quotidianità, sostenendo che ... Leggi su tvsoap (Di martedì 30 marzo 2021) Non sarà facile perZaldua (Ylenia Baglietto) accettare di essersi innamorata diPasamar (Aria Bedmar). Nelle prossime puntate italiane di Una, la pittrice si lascerà sopraffare dai sentimenti che sente per la figlia di Felicia (Susana Soleto), ma alla fine prevarrà in lei un senso di protezione che la spingerà a troncare la nascente relazione. Tuttavia, gli eventi della telenovela prenderanno poi delle pieghe imprevedibili, che porteranno la Zaldua a confessare alla sua amata un triste segreto legato al suo passato… Una, news:fanno l’amore Leindicano che, in seguito ad un bacio passionale scambiato con lei,tenderà ad allontanaredalla sua quotidianità, sostenendo che ...

