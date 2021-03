Una Vita, anticipazioni 31 marzo: uno strano furto (Di martedì 30 marzo 2021) Ursula tornerà al centro delle trame di Una Vita, come spiegano le anticipazioni di mercoledì 31 marzo. La donna è stata umiliata ed insultata pubblicamente da signori e domestici di Acacias a seguito di un preciso piano di Genoveva che ha reso pubblico l'intrigo della falsa diagnosi di Agustina facendo sapere a tutti che è stata la Dicenta ad ingaggiare il falso medico per formularla e farle credere di essere in punto di morte. Tuttavia, la domestica non si è arresa e ha anche minacciato la Salmeron facendo arrivare nel quartiere Cristobal, l'assassino di Samuel Alday, ma la dark lady è riuscita a farlo arrestare con l'aiuto di Felipe. Ursula, stando agli spoiler, si intrufolerà di nuovo in casa della sua ex padrona e, in preda ai suoi soliti deliri, compirà uno strano furto e ruberà un ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 30 marzo 2021) Ursula tornerà al centro delle trame di Una, come spiegano ledi mercoledì 31. La donna è stata umiliata ed insultata pubblicamente da signori e domestici di Acacias a seguito di un preciso piano di Genoveva che ha reso pubblico l'intrigo della falsa diagnosi di Agustina facendo sapere a tutti che è stata la Dicenta ad ingaggiare il falso medico per formularla e farle credere di essere in punto di morte. Tuttavia, la domestica non si è arresa e ha anche minacciato la Salmeron facendo arrivare nel quartiere Cristobal, l'assassino di Samuel Alday, ma la dark lady è riuscita a farlo arrestare con l'aiuto di Felipe. Ursula, stando agli spoiler, si intrufolerà di nuovo in casa della sua ex padrona e, in preda ai suoi soliti deliri, compirà unoe ruberà un ...

